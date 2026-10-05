Mustapha Lakhsem endeuillé par le décès de son père

Mustapha Lakhsem, président de la commune d’Imouzzer Kandar et nouveau député élu de la province de Sefrou, a été endeuillé dimanche par le décès de son père.

Lakhsem a annoncé la disparition de son père sur son compte officiel Instagram, en publiant une photo réunissant les deux hommes, accompagnée du message : « Que Dieu ait pitié de toi, mon cher papa. Tu nous as appris le départ et le sang. »

La nouvelle du décès a suscité une vive émotion parmi les internautes, qui ont adressé leurs condoléances à Mustapha Lakhsem et lui ont exprimé leur soutien dans cette épreuve.

Pour rappel, Mustapha Lakhsem a remporté un siège à la Chambre des représentants au titre de la province de Sefrou lors des élections législatives organisées le 23 septembre dernier.