Novak Djokovic fond en larmes en plein match à l’US Open (VIDEO)

Une image rare et particulièrement émouvante. Novak Djokovic a fondu en larmes lors du cinquième set de son match face à l’Argentin Mariano Navone, au premier tour de l’US Open.

Épuisé et visiblement diminué physiquement après plus de quatre heures de combat, le Serbe de 39 ans a été submergé par l’émotion alors que la rencontre lui échappait peu à peu. Assis sur sa chaise, Djokovic a tenté de retenir ses larmes, impuissant face aux difficultés physiques qui ont marqué cette longue bataille.

Après avoir pourtant mené deux sets à un, le recordman de titres du Grand Chelem a finalement cédé face à Navone en cinq manches, sur le score de 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Une défaite particulièrement douloureuse pour le champion serbe, dont les larmes ont illustré toute la souffrance et la frustration vécues durant cette soirée à New York.

Novak Djokovic in tears as the realization dawns upon him that Father Time has finally caught up pic.twitter.com/5uOfg2Em30 — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 31, 2026