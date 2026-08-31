Tennis : Stupeur à l’US Open, Djokovic éliminé dès le premier tour

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Serbe Novak Djokovic a été éliminé dimanche dès le premier tour de l’US Open par l’Argentin Mariano Navone (49e mondial), vainqueur en cinq sets (7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1) après 4h36 de jeu.

Désormais 5e mondial, l’ex-N.1 mondial n’avait plus été éliminé au premier tour d’un Grand Chelem depuis l’Open d’Australie en 2006. Cette défaite compromet davantage ses chances de décrocher, à 39 ans, un 25e sacre record en Grand Chelem.

Mené 4-1 dans le premier set, le quadruple lauréat dans le Queens (2011, 2015, 2018 et 2023) a rapidement montré des signes de faiblesse, recevant des soins et vomissant à plusieurs reprises.

Après avoir renversé la situation pour mener deux sets à un, il a été rattrapé par des crampes dans la quatrième manche et a finalement cédé huit jeux consécutifs.