CAN féminine : la CAF félicite le Maroc pour son organisation

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La CAF, par la voix de son président Patrice Motsepe, a salué la qualité de l’organisation par le Maroc de la CAN féminine 2026.

Habitué à accueillir de grandes compétitions sportives, le Royaume a une nouvelle fois convaincu l’instance africaine. Dans un communiqué, Motsepe s’est félicité du « niveau élevé » de cette édition organisée au Maroc.

Alors que la compétition n’est pas encore terminée et que les quarts de finale doivent se disputer dans les prochaines heures, le président de la CAF considère déjà le tournoi comme une grande réussite.

Motsepe a également annoncé des avancées dans les discussions menées avec les sponsors, partenaires et investisseurs, actuels comme potentiels. L’objectif est de renforcer l’autonomie financière de la CAF et de poursuivre le développement des stades et des infrastructures footballistiques sur le continent.

H.M.