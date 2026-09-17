Pourquoi Ouahbi a convoqué Hakimi et Saibari malgré leur suspension ?

Mohamed Ouahbi, sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, a tranché concernant la convocation d’Achraf Hakimi et d’Ismael Saibari pour le prochain rassemblement, malgré la suspension toujours en vigueur infligée aux deux joueurs par la Confédération africaine de football (CAF).

Les noms de Hakimi et Saibari figurent dans la liste des « Lions de l’Atlas » dévoilée par Ouahbi en vue des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027, alors que les deux joueurs n’ont pas encore purgé l’intégralité de leur suspension, prononcée à la suite des incidents ayant émaillé la finale de la précédente édition.

Ouahbi a expliqué que la convocation des deux joueurs s’inscrivait dans une vision globale de la prochaine étape. « Je ne vois aucune raison de nous passer de Hakimi et Saibari, d’autant plus qu’il ne leur reste qu’un seul match de suspension. Nous avons deux rencontres par la suite, sans oublier que le rassemblement s’étendra sur deux semaines », a-t-il déclaré.

Concernant Hakimi, le sélectionneur national a insisté sur le fait que sa présence ne se limite pas à l’aspect sportif. « La préparation de la Coupe d’Afrique des nations ne doit pas nous faire oublier qu’Achraf Hakimi est le capitaine. Il sera présent à ce titre avec la sélection. Il a également insisté pour être présent, ce qui est très important », a-t-il ajouté.

Ouahbi a enfin souligné que la régularité des deux joueurs avec leurs clubs avait conforté sa décision. « Le Maroc entame une campagne complète de qualifications et leurs performances sont déjà régulières avec leurs clubs. Nous avons trois matches, je n’ai donc vu aucune raison de ne pas les convoquer », a conclu le sélectionneur.