Officiel: le Maroc accueille la CAN U17 en 2027

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc accueillera la Coupe d’Afrique des Nations U17 en avril et mai 2027, a annoncé la Confédération africaine de Football (CAF).

Des avancées significatives ont été enregistrées dans les compétitions de jeunes, qui demeurent au cœur de la stratégie de l’instance footballistique africaine pour le développement du football, souligne la CAF sur son site officiel.

La TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations U20 2027 se tiendra au Ghana en février et mars 2027, tandis que le Maroc accueillera la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations U17 2027 en avril et mai, précise la CAF.

L’Égypte organisera, quant à elle, la Coupe d’Afrique des Nations U23 2027, qui servira de tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Par ailleurs, la CAF étudie la faisabilité de la création d’une nouvelle Coupe d’Afrique des Nations U17 Féminine, avec pour objectif de lancer cette compétition dès l’année prochaine, sous réserve que les conditions sportives et organisationnelles requises soient réunies.

Cette nouvelle compétition permettra de renforcer davantage les investissements de la CAF dans le football féminin et d’offrir une nouvelle voie de développement et de compétition aux jeunes joueuses à travers le continent.

Le Maroc accueillera également la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations de Futsal 2026, du 12 au 21 octobre, tandis que la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2026 se déroulera au Sénégal en novembre, relève la même source.

Les travaux se poursuivent également autour du projet de création d’une African Nations League, dont le format a été examiné au sein du Comité Exécutif de la CAF.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de la CAF visant à proposer aux Associations membres un football international plus compétitif, plus attractif et offrant davantage de valeur sur le plan commercial.

Par ailleurs, la CAF a fait savoir que la TotalEnergies CAF Supercoupe se disputera, le dimanche 8 novembre 2026 à Tshwane, en Afrique du Sud, entre Mamelodi Sundowns, vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, et le club de l’USM Alger, détenteur de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération.

Concernant les compétitions interclubs de la CAF 2026-27, poursuit la même source, les tirages au sort des tours préliminaires de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions et de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026627 ont été effectués, offrant aux clubs engagés une visibilité claire sur leur parcours pour la nouvelle saison continentale.

Le premier tour préliminaire des deux compétitions se déroulera du 4 au 6 septembre 2026, avant les matches retour programmés du 11 au 13 septembre.

Les avancées enregistrées dans l’ensemble de ces compétitions constituent une étape importante dans la volonté de la CAF de mettre en place un calendrier du football africain plus stable, plus cohérent et plus prévisible.

Une meilleure visibilité sur les dates et les pays hôtes permet aux Associations membres de planifier plus efficacement leurs activités, offre aux joueurs des parcours de compétition plus lisibles et donne aux diffuseurs, sponsors et supporters une meilleure visibilité sur les principaux rendez-vous du football africain, conclut la CAF.

S.L.