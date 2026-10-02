Égalité et droits des femmes : les recommandations adressées à El Mansouri

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L’Association Défi pour l’égalité et la citoyenneté a annoncé avoir adressé un mémorandum à Fatima Ezzahra El Mansouri, Cheffe du gouvernement désignée, concernant l’intégration des questions liées aux femmes et à l’égalité parmi les priorités du programme gouvernemental pour la période 2027-2031, et ce, dans le contexte de la formation du nouveau gouvernement et de l’élaboration des orientations et priorités qui encadreront son action au cours du prochain mandat.

Dans un communiqué parvenu à Le Site info, l’association a expliqué que ce mémorandum part du principe que les questions relatives aux femmes et à l’égalité sont transversales et concernent les différentes politiques économiques, sociales, juridiques, culturelles et institutionnelles. Elles ne doivent donc pas être cantonnées à des programmes sectoriels, mais intégrées aux différentes étapes de planification, de programmation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. L’association appelle également à assortir les engagements gouvernementaux dans ce domaine d’objectifs précis, d’un calendrier clair et d’indicateurs mesurables.

Le mémorandum comprend douze priorités principales, parmi lesquelles l’intégration de l’égalité et des droits des femmes en tant que dimension transversale des politiques publiques, la révision du cadre juridique et institutionnel relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes, l’achèvement de la réforme du Code de la famille et de celle du Code pénal, le développement d’un cadre juridique et institutionnel pour lutter contre les violences numériques faites aux femmes, ainsi que la mise en œuvre effective des mécanismes constitutionnels liés à l’égalité et à la parité.

L’association a également appelé à renforcer la participation politique des femmes et leur présence dans les postes de décision, tout en les protégeant contre les violences politiques et numériques. Elle préconise aussi de renforcer l’autonomisation économique des femmes, d’adopter une politique nationale intégrée de l’économie du care, d’institutionnaliser la budgétisation sensible au genre, de renforcer la justice territoriale dans les politiques destinées aux femmes, ainsi que d’actualiser et de renouveler la Charte nationale relative à l’image de la femme dans les médias afin de l’adapter aux mutations du paysage médiatique et numérique.

L’association estime enfin que la phase d’élaboration du programme gouvernemental constitue une occasion de renforcer le dialogue institutionnel avec le mouvement féministe, les organisations de défense des droits humains, la société civile et les expertises nationales œuvrant dans le domaine de l’égalité. Elle appelle à tirer profit des acquis en matière d’observation, d’évaluation et de proposition d’alternatives, afin d’accorder aux questions liées aux femmes et à l’égalité une place claire parmi les priorités de l’action gouvernementale au cours du prochain mandat.

H.M