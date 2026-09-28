La Famille Royale célèbre l’anniversaire de la Princesse Lalla Asmaa

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Famille Royale et, avec elle, le peuple marocain, célèbre, mardi, l’anniversaire de Lalla Asmaa, une occasion de mettre en avant les différentes actions de la Princesse dans le domaine social et son engagement constant en faveur de l’amélioration des conditions des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants sourds et malentendants.

Princesse au grand cœur, la Princesse Lalla Asmaa s’est engagée dès son jeune âge dans le militantisme social, veillant en permanence au bien-être des enfants sourds et malentendants et entreprenant des initiatives à même de contribuer à leur insertion dans le tissu social en tant que citoyens à part-entière.

En sa qualité de Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, la Princesse se préoccupe de cette catégorie vulnérable, l’entourant de sa sollicitude et apportant un soutien inestimable à cette institution, pionnière en matière de prise en charge de ces enfants.

En effet, la Fondation mène, sous l’impulsion de la Princesse Lalla Asmaa, des programmes à portée nationale et internationale ayant permis l’émergence d’un modèle marocain inédit d’inclusion qui permet l’accompagnement de chaque enfant sourd ou malentendant, de la détection précoce à la réussite universitaire. Il s’agit d’un modèle complet médical, éducatif et social porté par la Fondation Lalla Asmaa.

Le soutien immuable que la Princesse Lalla Asmaa ne cesse de témoigner à l’égard des enfants sourds et malentendants est un signe de l’adhésion constante de Son Altesse Royale aux différentes initiatives à portée humaine et sociale.

Ainsi, le 15 septembre dernier, la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, et Rachel Ruto, Première Dame de la République du Kenya et présidente de la « Voice of Children Foundation », avaient rendu visite, à l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Rabat, à des patients kenyans et marocains ayant bénéficié d’une implantation cochléaire dans le cadre de la 4e phase du programme à dimension internationale « Unis, on s’entend mieux » et de la campagne nationale « NASMAA ».

Le même jour, la Princesse avait présidé, au Palais des Hôtes Royaux à Rabat, un déjeuner offert par le Roi Mohammed VI en l’honneur de la Première Dame de la République du Kenya et de la délégation l’accompagnant.

La veille, la Princesse Lalla Asmaa avait accueilli, à l’aéroport de Rabat-Salé, Rachel Ruto qui entamait une visite de travail dans le Royaume.

Par ailleurs, le 30 juin dernier, la Princesse avait présidé, au siège de la Fondation Lalla Asmaa à Rabat, la cérémonie de fin d’année scolaire 2025-2026 de cette Fondation qui s’affirme comme une référence nationale et internationale dans l’accompagnement des enfants sourds et malentendants.

Le 16 du même mois, la Princesse avait présidé, à Rabat, la première Journée des patients (Patient Day) souffrant de surdité, une noble initiative qui résume vingt ans d’engagement de la Fondation au service des enfants sourds et malentendants et de leurs familles, ainsi que le lancement du programme « la prothèse auditive pour tous », qui s’inscrit en droite ligne du programme national « NASMAA » et de celui à portée internationale « Unis : On s’entend mieux ».

Le 12 décembre 2025, la Princesse Lalla Asmaa avait présidé, à l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé à Rabat, la cérémonie d’ouverture du 1er Congrès africain sur l’implantation cochléaire de l’enfant, un rendez-vous majeur dans la structuration d’un véritable hub africain consacré à la surdité infantile et à l’implant cochléaire.

Quatre jours auparavant, la Princesse avait procédé, à Meknès, à l’inauguration du Centre « Princesse Lalla Asmaa », qui se veut un pôle régional d’excellence pour une prise en charge complète et entièrement gratuite des enfants sourds et malentendants, issus des villes et communes avoisinantes.

Le 04 novembre de la même année, la Princesse Lalla Asmaa était arrivée, a Nairobi, pour une visite de travail de deux jours, à l’invitation de Rachel Ruto, Première Dame de la République du Kenya. Le lendemain, la Princesse et Rachel Ruto, Présidente de la « Voice of Children Foundation », avaient procédé, au Kenyatta National Hospital à Nairobi, au lancement de la quatrième phase du programme « Unis, on s’entend mieux ».

Le même jour, la Première Dame de la République du Kenya, Rachel Ruto, a offert, au Palais Présidentiel à Nairobi, un dîner en l’honneur de la Princesse Lalla Asmaa, présidente de la Fondation Lalla Asmaa.

Les activités culturelles et sportives se trouvent également au cœur des préoccupations de la Princesse qui est aussi la Présidente d’honneur de la Société protectrice des Animaux et de la Nature.

Avec la célébration de l’anniversaire de la Princesse Lalla Asmaa, le peuple marocain tient à rendre hommage à une Princesse fortement engagée qui, par sa grande bonté et son humanisme connus et reconnus, marque à jamais l’action sociale au profit des enfants sourds et malentendants.

S.L