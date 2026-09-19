Le Wydad privé de trois joueurs pour le début de la Botola

A la Une

Le Wydad de Casablanca devra se passer des services de trois de ses joueurs, retenus avec leurs sélections nationales lors de la prochaine trêve internationale.

Nizar Al-Rashdan, Junior Olugbadi et Ramiro Vaca manqueront ainsi les deux prochaines journées du championnat avec le club casablancais. Le premier rejoindra la sélection jordanienne, tandis que le deuxième est convoqué avec le Bénin et le troisième avec la Bolivie.

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a dévoilé vendredi le programme des deux premières journées du championnat, confirmant le coup d’envoi de la Botola la semaine prochaine, malgré les informations faisant état d’un possible report du début de la compétition en raison de la trêve internationale.

Pour son entrée en lice, le Wydad accueillera le Wydad de Témara, avant de se déplacer à El Jadida pour affronter le Difaâ Hassani d’El Jadida.