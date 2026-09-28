Rabat: l’association «MPHARMA» tient la 9ème édition de son congrès international

L’Association du Monde des Pharmaciens Marocains «MPHARMA » a organisé aujourd’hui, samedi 26 septembre 2026, au siège de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Éducation-Formation au quartier Madinat Al Irfane à Rabat, les travaux de la 9ème édition de son congrès international «MPharma Day ». Cet événement intervient au lendemain de la célébration de la Journée mondiale des pharmaciens, célébrée par les professionnels du monde entier le 25 septembre de chaque année.

Les organisateurs ont choisi comme thème central pour cette édition : «L’officine indépendante, un maillon essentiel de la santé publique », un appel à la prise de conscience et une invitation explicite à mettre en valeur le rôle structurel de la pharmacie d’officine indépendante en tant qu’établissement de santé le plus accessible et le plus proche du citoyen, et non un simple espace commercial de dispensation de médicaments.

La pharmacie indépendante face à des défis existentiels et des décisions unilatérales

Dans son discours d’ouverture lors de la séance officielle, le Dr Hasnaa Mamouni, présidente exécutive de l’association « MPHARMA », a souligné que ce congrès se tient dans un contexte exceptionnel et décisif de l’histoire de la profession au Maroc. Elle a affirmé que le secteur est confronté à des problèmes structurels nécessitant une franchise responsable, en premier lieu le nouveau décret fixant le prix des médicaments, promulgué sans prendre en compte les propositions des représentants de la profession ni prévoir des mesures d’accompagnement permettant aux pharmacies d’absorber ses impacts financiers, ce qui menace de pousser des milliers d’officines vers la précarité et la faillite.

La présidente exécutive a également mis en garde contre les tentatives visant la libéralisation du capital des pharmacies et l’ouverture de la voie aux chaînes d’officines d’investissement. Elle a rappelé le rôle historique et central des pharmaciens marocains, notamment lors de la mobilisation protestataire du 9 avril, pour geler ces propositions et protéger l’identité de la profession ainsi que son indépendance face à l’hégémonie financière.

L’association « MPHARMA » a appelé à la nécessité de transition vers un nouveau modèle économique soutenant la pharmacie indépendante et ne reposant pas uniquement sur la marge bénéficiaire des médicaments, et ce à travers l’adoption du droit de substitution et l’élargissement des missions du pharmacien telles que l’accompagnement des patients atteints de maladies chroniques, la vaccination et les tests rapides afin de transformer la pharmacie en un centre intégré de soins de santé.

Un programme scientifique et professionnel dense

Le programme du congrès a compris une série de conférences, d’ateliers scientifiques et d’axes majeurs animés par des figures médicales, académiques et professionnelles de premier plan. La première grande conférence a abordé la question de la libéralisation du capital et le décret de fixation des prix des médicaments à travers une interrogation centrale : « La pharmacie marocaine… où va-t-elle ? ».

Recommandations du 9ème congrès international

À l’issue de ses travaux, le 9ème congrès international de l’Association du Monde des Pharmaciens Marocains « MPHARMA » a émis les recommandations suivantes:

Préserver la pharmacie de proximité et son indépendance.

Prendre les mesures nécessaires en faveur des pharmacies pour accompagner la baisse des prix des médicaments.

Créer un nouveau modèle économique qui ne se limite pas à la marge bénéficiaire sur les médicaments.

Élargir les missions du pharmacien.

Adopter une approche participative effective avec les représentants des pharmaciens.

Organiser les élections des conseils régionaux dans les plus brefs délais.

Renforcer le contrôle sur la vente de médicaments hors du circuit légal.

Cesser de poursuivre les pharmaciens sur la base du dahir de 1922 et procéder impérativement à sa modification.