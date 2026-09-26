Botola: le Wydad Témara crée la surprise et s’offre le WAC

Le nouveau promu, Wydad Témara, a surpris le Wydad Casablanca en s’imposant sur le score de 3 buts à 1, en match de la 1ère journée de la Botola Pro D1 « Inwi », disputé samedi soir au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Akram Khouidssi a ouvert le score pour le Wydad Témara du point de penalty (19e), avant que son coéquipier Othman Sabri ne creuse l’écart (58e, 90+6e). Silvère Ganvoula M’Boussy a réduit l’écart pour les Rouges (81e, s.p).

Cette victoire de prestige du Wydad Témara, qui a validé sa toute première accession historique en Botola cette saison, lui permet de prendre provisoirement la première place au classement aux côtés de l’Ittihad Tanger, l’Union Touarga et le COD Meknès, tandis que le Wydad Casablanca rejoint le bas du classement.

La 1ère journée de la Botola se poursuit dimanche avec des matchs qui opposeront le Moghreb Tétouan à la Renaissance Berkane, le Maghreb Fès à la Renaissance Zemamra et le Kawkab Marrakech au Hassania Agadir.

S.L.