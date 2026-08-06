Maroc-Cameroun: la CAF annule la sanction de Samuel Eto’o (CAN 2025)

La CAF a annulé l’ensemble des sanctions infligées à Samuel Eto’o après les incidents survenus lors du quart de finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Cameroun.

La Fédération camerounaise de football a annoncé mercredi que la commission d’appel de la CAF avait donné une suite favorable au recours déposé par son président, levant ainsi toutes les sanctions et leurs conséquences juridiques.

Samuel Eto’o avait été suspendu pour quatre matchs et condamné à une amende de 20.000 dollars. La commission de discipline lui reprochait d’avoir enfreint les principes d’intégrité, de loyauté et de fair-play lors de la rencontre disputée le 9 janvier au stade Moulay Abdellah de Rabat.

Le président de la Fédération camerounaise avait vivement contesté plusieurs décisions arbitrales depuis la tribune officielle. Des médias avaient également fait état d’une altercation avec un responsable après le coup de sifflet final.

La Fédération camerounaise, qui jugeait ces sanctions injustifiées, avait immédiatement fait appel. Son recours a finalement abouti à l’annulation complète de la décision initiale.

H.M.