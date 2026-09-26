Autoroute Fès-Oujda: ADM annonce une interruption temporaire à Taza

Par LeSiteinfo avec MAP

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute reliant Fès à Oujda qu’elle procédera à des travaux de maintenance de la chaussée au niveau de l’échangeur Est de Taza, au point kilométrique 296 de l’autoroute Fès-Oujda.

Dans un communiqué dont « Site Info » a reçu copie, ADM précise que la circulation sera temporairement interrompue sur la voie de sortie de l’autoroute au niveau de l’échangeur Est de Taza, pour les usagers en provenance d’Oujda.

La société invite ainsi les usagers venant d’Oujda, d’El Aioun Sidi Mellouk/Taourirt, de Guercif-Missour ainsi que de l’est de Taza à quitter l’autoroute au niveau de la gare de péage Ouest de Taza.

Pour les usagers souhaitant accéder à l’autoroute via l’échangeur Est de Taza en direction d’Oujda ou de l’est de Taza, il est recommandé d’emprunter la route nationale n°6, puis de rejoindre l’autoroute via la gare de péage Ouest de Taza.

De même, les usagers souhaitant accéder à l’autoroute via l’échangeur Est de Taza en direction de Fès sont invités à emprunter la route nationale n°6, puis à rejoindre l’autoroute via la gare de péage Ouest de Taza.