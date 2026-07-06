Jusqu’à 40°C: nouvelle vague de chaleur en France

Par LeSiteinfo avec MAP

Un troisième épisode caniculaire s’installe cette semaine dans le sud et sud-ouest de la France avec des températures allant jusqu’à 40 °C, quelques jours après la vague de chaleur exceptionnelle, indique Météo-France.

« Les plus fortes chaleurs s’étendent du Sud-Ouest jusqu’à la basse vallée du Rhône. Les températures dépasseront 35 °C dans le Sud-Ouest, jusqu’à 39 °C localement. Dans le Languedoc-Roussillon, les températures atteindront 38 à 40° C », précise l’agence météorologique dans un bulletin.

Cette nouvelle vague de chaleur « est provoquée par la mise en place d’un puissant dôme de chaleur sur l’ouest de l’Europe », incluant notamment la Péninsule ibérique, ajoute Météo-France, qui place 16 départements en vigilance orange, dont quasiment toute la Nouvelle-Aquitaine.

Seuls les Hauts-de-France et la façade est du pays resteront au-dessous des 35 °C, alors que les températures nocturnes seront particulièrement élevées en atteignant 26 °C à Bordeaux et 23 °C sur les zones littorales.

Dans les Pyrénées-Orientales (sud de la France), près de 5.000 hectares ont été ravagés par un incendie gigantesque déclenché samedi soir, où le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, est attendu ce lundi.

Favorisé par des conditions météorologiques marquées par la sécheresse de l’air, le feu n’est pas encore fixé et demeure sous étroite surveillance, ont expliqué les autorités, soulignant que des moyens de la sécurité civile et des services départementaux de secours sont mobilisés pour venir à bout des flammes.

Les températures caniculaires qui s’installent sur une grande partie de la France font planer un danger d’incendies persistant dans les régions du sud, où chaque année entre 3.000 et 4.000 feux ravagent les forêts.

S.L.