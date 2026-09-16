inwi met les usages digitaux des jeunes au cœur de son nouveau forfait à 69 DH

À l’occasion du Back to School, inwi lance un nouveau forfait mobile construit autour des habitudes réelles de consommation des jeunes. L’offre comporte, à seulement 69DH/mois : 10 Go d’internet ; 10 Go dédiés aux réseaux sociaux ; 1H d’appels et WhatsApp en illimité, même après épuisement du solde Internet. Et pour la première fois sur le marché : TikTok et YouTube sont désormais intégrés au cœur du forfait.

Réviser avec un tutoriel sur YouTube, s’informer sur les réseaux sociaux, échanger sur WhatsApp ou partager du contenu… le digital est désormais au cœur du quotidien des jeunes et des étudiants. Le smartphone est devenu un point d’accès privilégié à l’information, à l’apprentissage et à la communication.

Le nouveau forfait mobile de inwi rassemble ainsi, en une seule offre à 69 DH par mois, 10 Go d’Internet pour naviguer, travailler et se divertir librement, 1 heure d’appels pour l’essentiel de la voix, ainsi que 10 Go dédiés aux réseaux sociaux : Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube. Le forfait inclut également WhatsApp en illimité, après épuisement du solde Internet, pour rester joignable en toutes circonstances.

Cette combinaison particulièrement généreuse permet aux jeunes de profiter pleinement de leurs contenus et de leurs réseaux préférés, sans avoir à choisir entre streamer, partager ou communiquer.

Véritable nouveauté de cette offre, l’intégration de TikTok et de YouTube au forfait constitue une première sur le marché et accompagne deux des usages vidéo les plus plébiscités par les jeunes.

À travers ce lancement, inwi réaffirme son ambition de faire évoluer ses offres au rythme des usages. L’opérateur global conçoit ainsi des forfaits pensés autour des besoins réels de ses clients et animé par sa volonté de rendre les usages digitaux toujours plus accessibles et plus simples.