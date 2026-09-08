Mohamed Chaouki : « Le programme du RNI est le fruit d’un long travail de terrain »

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Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Mohamed Chaouki, a affirmé que le programme du parti pour les élections du 23 septembre était le fruit de plusieurs années d’écoute et de travail sur le terrain.

S’exprimant ce mardi 8 septembre lors d’une rencontre organisée par le parti, à Rabat, afin de présenter en détail les mesures prévues dans son programme électoral, Chaouki a souligné que celui-ci était le fruit de plusieurs années d’écoute sur le terrain, ainsi que du travail, de la réflexion et des efforts déployés par les organisations parallèles du RNI pour concevoir des politiques publiques adaptées aux besoins des Marocains.

Devant les ministres issus de son parti, les membres du bureau politique et les parlementaires, le dirigeant du RNI a qualifié le programme électoral du RNI d’aboutissement d’une « démarche citoyenne », fondée sur la continuité et sur une relation de confiance bâtie au fil des visites effectuées dans les villes et les villages du Royaume. Cette démarche, a-t-il poursuivi, a permis d’échanger avec les élus sur les enjeux du développement, de présenter les réalisations et les difficultés rencontrées par le gouvernement, mais aussi d’identifier les défis auxquels le Maroc est confronté et de se projeter dans l’avenir.

En présentant les grandes lignes du programme électoral du parti de la Colombe, Mohamed Chaouki a insisté sur une approche fondée sur « l’écoute et la proximité avec les citoyens ». Un processus qu’il a décrit comme « permanent, évolutif et interactif », et qui ne se limite pas aux seules échéances électorales.

H.M.