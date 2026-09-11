Lesotho-Maroc: ce qu’il faut savoir sur le déplacement des Lions de l’Atlas

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La sélection nationale a fixé la date de son départ pour l’Afrique du Sud, où elle affrontera le Lesotho le 29 septembre, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Selon les informations de Le Site info, les Lions de l’Atlas devraient s’envoler le 27 septembre à bord d’un avion spécial, au départ de l’aéroport Rabat-Salé. Le vol sera direct, avec la possibilité d’une escale dans un aéroport africain pour le ravitaillement en carburant.

Avant son départ, la sélection nationale devrait effectuer une séance d’entraînement au Complexe Mohammed VI de football afin de peaufiner les derniers détails de sa préparation.

De son côté, la Fédération royale marocaine de football s’attelle aux préparatifs logistiques du déplacement, notamment aux procédures d’arrivée et de départ, ainsi qu’au choix du terrain d’entraînement et de l’hôtel qui accueillera la délégation en Afrique du Sud.

Par ailleurs, la Confédération africaine de football a désigné le Camerounais Ayedo Mfer pour diriger cette rencontre.

H.M.