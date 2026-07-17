Elim. CAN 2027 : le match Lesotho-Maroc pourrait avoir lieu à Rabat

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Le Lesotho a choisi le Maroc pour accueillir son match face aux Lions de l’Atlas, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027.

Selon les informations de Le Site info, la Fédération lésothienne souhaite organiser cette rencontre au stade Moulay Abdellah de Rabat, faute de disposer d’un stade homologué par la Confédération africaine de football (CAF). De son côté, la Fédération royale marocaine de football devrait donner son accord à cette demande, comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises par le passé.

Le Maroc et le Lesotho s’affronteront lors de la deuxième journée du groupe A, qui comprend également le Gabon et le Niger.

Pour rappel, la phase finale de la CAN 2027 sera organisée conjointement par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

H.M.