Poste-frontière de Sebta: de nouvelles exigences indignent les Marocains

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Les autorités de Sebta continueraient de durcir les conditions imposées aux voyageurs souhaitant rejoindre le préside occupé par le poste-frontière, notamment aux ressortissants marocains détenteurs d’un visa Schengen. De nouvelles exigences, dont le fondement juridique est contesté, auraient ainsi été appliquées dans un contexte déjà marqué par des tensions.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, les autorités au point de passage refuseraient de prendre en compte les cartes bancaires, même lorsque leurs détenteurs présentent des justificatifs attestant de la disponibilité d’importantes sommes en euros utilisables pour leurs dépenses. Elles rejetteraient également certains justificatifs d’hébergement, y compris ceux présentés par des voyageurs se rendant à Sebta pour rendre visite à leurs proches. Une réservation d’hôtel confirmée leur serait systématiquement demandée, ce qui aurait entraîné le refoulement de plusieurs voyageurs marocains.

Ces nouvelles mesures ont suscité la colère et l’incompréhension des personnes concernées. Certains voyageurs estiment qu’elles visent à exercer une pression sur le Maroc et à provoquer des difficultés supplémentaires aux postes-frontières, particulièrement pour ceux qui ont l’habitude de transiter par Sebta.

D’autres considèrent que Sebta pourrait être la première pénalisée par ces restrictions, compte tenu de la situation économique difficile que traverse la ville.

H.M.