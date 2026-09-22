Maroc-Gabon : l’arbitre du match est connu

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La Commission des arbitres de la Confédération africaine de football (CAF) a désigné le Sud-Africain Tom Abongile pour diriger la rencontre entre le Maroc et le Gabon, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2027.

La phase finale de la compétition se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027.

Considéré comme l’un des arbitres les plus expérimentés du continent, Tom Abongile a déjà officié lors de plusieurs rencontres de la sélection nationale.

Le match Maroc-Gabon aura lieu vendredi au stade Moulay Abdellah de Rabat, à partir de 19 heures.

H.M.