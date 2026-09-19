Zoom. À la CGEM, Fouzi Lekjaa défend le rôle moteur du secteur privé (VIDEO)

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Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a estimé que l’État devait réunir les conditions nécessaires au développement et à la promotion du secteur privé.

Cette déclaration a été faite lors d’une rencontre organisée la semaine dernière au siège de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), durant laquelle Lekjaa a présenté les grandes lignes du programme électoral du PAM.

Dans la vision défendue par le parti, le secteur privé est présenté comme un moteur essentiel du développement. Il joue un rôle central dans la création de richesse et constitue également un levier majeur pour l’emploi. Fouzi Lekjaa considère ainsi que l’État doit créer les conditions favorables à son développement. L’objectif est d’accélérer ensemble la croissance économique.

La rencontre entre Fouzi Lekjaa et les représentants de la CGEM a duré près de trois heures. Les échanges ont notamment porté sur les mesures prévues dans le programme électoral du PAM en faveur des entreprises, ainsi que sur les moyens d’améliorer la situation de leurs salariés.

H.M.