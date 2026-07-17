CAN 2027: vers un visa unique pour les trois pays hôtes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie envisagent de mettre en place un visa régional commun à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 afin de faciliter la circulation des supporters, des équipes, des officiels et des visiteurs entre les trois pays qui coorganiseront la compétition.

Le projet, initié par l’Ouganda, prévoit la création d’un permis de voyage unique permettant d’entrer et de se déplacer librement dans les trois États sans avoir à solliciter des visas distincts.

Selon les autorités des trois pays, cette mesure vise à simplifier les déplacements transfrontaliers et à renforcer l’attractivité touristique de la région avant, pendant et après la compétition. La CAN 2027 sera organisée conjointement sous le slogan « Pamoja » (ensemble en swahili), une première pour cette partie de l’Afrique de l’Est.

D’après les estimations de la Confédération africaine de football (CAF), la compétition devrait attirer plus de 1,5 million de supporters en déplacement et enregistrer une audience télévisée mondiale de près de 3,2 milliards de téléspectateurs.

Le projet de « visa CAN » s’inspire du visa touristique pour l’Afrique de l’Est lancé en 2014 par le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda. Valable 90 jours et proposé au tarif de 100 dollars, ce document permet aux voyageurs de circuler entre les pays participants.

Les autorités envisagent d’étendre temporairement ce modèle aux trois pays hôtes de la CAN 2027, avec l’objectif de tester un mécanisme susceptible de servir de base à une future politique régionale de libre circulation au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE).

Les trois coorganisateurs disposent jusqu’au 31 décembre 2026 pour achever les travaux de modernisation des stades et des infrastructures de transport.

S.L.