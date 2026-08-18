Le MAS renforce ses rangs pour la nouvelle saison

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maghreb Association Sportive (MAS) de Fès, champion du Maroc au titre de la saison sportive 2025-2026, a renforcé son effectif à travers l’arrivée de plusieurs nouvelles recrues, dans le cadre de ses préparatifs pour la prochaine saison, qui s’annonce riche en défis sur les plans national et continental.

Fort de son sacre national, le club fassi entend poursuivre sur sa lancée et consolider sa place parmi les formations de l’élite nationale, tout en abordant dans les meilleures conditions les différentes échéances qui l’attendent, notamment la Ligue des champions de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le MAS a ainsi annoncé le recrutement de Youssef Hafidi, Christopher Ibayi, Tchigovatsu Mapas, Samba Mbengué, Abdellah Khafifi, Amine El Farsi et Devin Titus.

Ces arrivées s’inscrivent dans le cadre de la volonté du club de renforcer ses différents compartiments et d’étoffer son effectif, afin d’offrir au staff technique davantage de solutions et de profondeur de banc pour les compétitions de la nouvelle saison.

Ces recrutements interviennent également dans un contexte de réorganisation de l’encadrement sportif du club, qui ambitionne de préserver sa compétitivité et de capitaliser sur les acquis de la saison écoulée, marquée par le retour du MAS au sommet du football national après plusieurs années d’attente.

En juillet dernier, le club avait nommé le technicien portugais Rui Almeida à la tête de son équipe première, aux termes d’un contrat d’une saison sportive.

Selon le MAS, cette nomination s’inscrit dans le cadre de la restructuration de sa direction sportive, engagée après la séparation avec le directeur sportif Badr El Kadouri, et constitue une nouvelle étape du projet de modernisation et de développement du club.

La formation fassie avait également annoncé une restructuration globale de sa direction sportive, dans le cadre de la deuxième phase de son projet visant à moderniser son organisation, à renforcer les mécanismes de gouvernance et d’encadrement sportif et à accompagner les nouvelles ambitions du club après son sacre en championnat.

Sur le plan de la préparation, le MAS effectue un stage fermé du 10 au 24 août courant, destiné à optimiser la condition physique des joueurs, à améliorer les aspects technico-tactiques et à renforcer la cohésion du groupe, notamment entre les anciens éléments et les nouvelles recrues.

Cette phase préparatoire revêt une importance particulière compte tenu du calendrier chargé qui attend le club fassi la saison prochaine. Le MAS doit notamment prendre part à la Ligue des champions de la CAF, où il affrontera le club burkinabè FC Rahimo au premier tour préliminaire de la compétition continentale.

Le renforcement de l’effectif et la réorganisation de la direction sportive interviennent ainsi à un moment charnière pour le club, dont les supporters nourrissent de grandes ambitions après le sacre national décroché au terme de la saison 2025-2026.

Ce titre a permis au MAS de retrouver une place de premier plan sur la scène footballistique nationale et de renouer avec les grandes ambitions qui ont historiquement marqué le club.

A travers cette dynamique à la fois sportive et administrative, le MAS mise sur la construction d’une équipe plus équilibrée, compétitive et capable de relever les défis à venir, avec l’objectif de défendre son titre sur la scène nationale, de bien figurer dans les compétitions continentales et de consolider durablement sa position parmi les clubs marocains les plus en vue.

S.L