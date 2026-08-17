CAN féminine 2026 : le Cameroun sacré champion

La sélection camerounaise féminine de football a remporté, dimanche, la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc 2026), en s’imposant face au Malawi sur le score de 3 buts à 0, au stade Moulay El Hassan à Rabat.

Marie-Jesselle Divine Ngah Manga a inscrit un doublé pour le Cameroun (20e, 45e+3), tandis que Naomi Leslie Ngnawa Etoo a marqué le troisième but à la 30e minute.

La sélection marocaine féminine avait assuré sa qualification pour la Coupe du monde féminine 2027, prévue au Brésil, après avoir atteint les demi-finales de cette compétition continentale.

SL.