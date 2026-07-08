AS FAR : vers un changement d’entraîneur ?

L’AS FAR s’apprête à confier les rênes de son équipe première au Portugais Pedro Gonçalves, pressenti pour succéder à son compatriote Alexandre Santos.

Selon les informations de Le Site info Sport, le technicien portugais devrait assister, ce mercredi, à la rencontre entre l’AS FAR et le Stade Marocain depuis les tribunes du stade olympique de Rabat. Une présence qui intervient alors que les discussions autour de son arrivée à la tête de l’équipe sont en bonne voie.

Sur le plan sportif, l’AS FAR abordera cette rencontre sans son capitaine Rabie Hrimat, proche de rejoindre un club du Golfe pour y poursuivre sa carrière. Le club militaire pourra, en revanche, compter sur le retour d’Abdelfettah Hadraf, qui a purgé sa suspension.

Côté arbitrage, la Direction nationale de l’arbitrage a confié la rencontre à Younes El Oudini, tandis que Mohamed El Houidri officiera à la VAR.

Cette affiche sera la dernière disputée en Coupe du Trône avant la suspension de la compétition jusqu’au début de la prochaine saison.

H.M.