Pourquoi le transfert de Nayef Aguerd vers le Qatar n’a pas abouti

L’avenir de Nayef Aguerd continue d’alimenter les spéculations sur le marché des transferts. SelonAfrica Foot, la situation de l’international marocain est encore floue avec l’Olympique de Marseille, malgré un contrat qui le lie au club phocéen jusqu’en 2030.

Le défenseur des Lions de l’Atlas disposerait d’une clause libératoire estimée à 15 millions d’euros, payable en une seule fois. Une condition qui obligerait la direction marseillaise à accepter toute offre atteignant ce montant.

Toujours selon la même source, le club qatari d’Al Sadd aurait récemment manifesté un intérêt concret pour le joueur marocain. Toutefois, les dirigeants qataris auraient finalement renoncé à l’opération, incapables de répondre aux exigences financières fixées dans le dossier.

Face à cette difficulté, Al Sadd aurait choisi de se tourner vers une autre piste défensive en privilégiant le recrutement du défenseur italien Alessandro Romagnoli.

Par ailleurs, des discussions autour d’un éventuel échange impliquant Mohamed Camara ainsi qu’une compensation financière auraient eu lieu entre les deux clubs afin de faciliter l’arrivée d’Aguerd au Qatar. Néanmoins, les négociations n’ont pas abouti.

À quelques semaines de la reprise, l’avenir de Nayef Aguerd demeure donc incertain, alors que plusieurs clubs continuent de surveiller attentivement la situation du défenseur marocain.

D.Y