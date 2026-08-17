Transfert avorté à la Real Sociedad : Nayef Aguerd sort du silence

A la Une

Nayef Aguerd a brisé le silence suite à l’échec de son transfert à la Real Sociedad durant le mercato estival.

Dans un communiqué publié sur son compte Instagram, l’international marocain a assuré : « Après un échange avec l’entraîneur, j’ai eu l’occasion de discuter d’un programme de reprise progressive. Le dossier a ensuite été suspendu pendant les négociations entre les deux clubs », a-t-il indiqué.

Le défenseur marocain a assuré que sa visite médicale s’était déroulée dans de très bonnes conditions et qu’elle avait été validée par les deux formations. Il a ainsi démenti l’existence d’un quelconque problème médical.

Selon Aguerd, le seul point de désaccord concernait son programme de retour progressif à la compétition, qu’il juge nécessaire pour retrouver l’intégralité de ses capacités. L’entraîneur de la Real Sociedad souhaitait, pour sa part, compter immédiatement sur lui, une position que le joueur affirme respecter.

Aguerd a enfin rejeté les accusations de caprice ou de manque de respect envers le club basque. Il a expliqué avoir pris une décision responsable destinée à préserver son intégrité physique et à lui permettre de disputer une saison complète.

H.M.