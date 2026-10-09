Intempéries au Maroc: trois routes coupées à Taroudant et Sefrou

Les fortes précipitations et la montée des eaux des oueds ont provoqué des coupures de circulation sur trois axes routiers régionaux dans les provinces de Taroudant et de Sefrou.

Selon la Direction générale des routes, relevant du ministère de l’Équipement et de l’Eau, le trafic est totalement interrompu sur les tronçons concernés en raison des crues, sans possibilité de déviation locale pour le moment.

Dans son bulletin sur l’état du réseau routier, arrêté à 10h ce vendredi, le ministère a précisé que les perturbations touchent deux axes dans la province de Taroudant et un troisième dans la province de Sefrou.

À Taroudant, la circulation est coupée sur la route régionale n° 106 reliant Ighrem à Assaki, à la suite de la crue de l’oued Imkoun. La route régionale n° 116, reliant Ighrem à Taghmout, est également fermée en raison du débordement de l’oued Doussawen.

Dans la province de Sefrou, la montée des eaux de l’oued Guersif a entraîné l’interruption du trafic sur la route régionale n° 504, reliant Ribate El Kheir à Bouiblane.

Trois axes rouverts à la circulation

En parallèle, les équipes d’intervention du ministère sont parvenues à rétablir la circulation sur trois autres tronçons routiers, permettant une reprise normale du trafic.

Il s’agit de la route nationale n° 11, reliant Chichaoua à Chamaïa, au niveau de l’oued Chichaoua, de la route nationale n° 14 reliant Es-Semara à Tan-Tan, au niveau de l’oued Rbib, ainsi que de la route régionale n° 201 reliant El Attaouia à Demnate, dans la province d’El Kelaâ des Sraghna.

Face à ces conditions météorologiques, le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance, à respecter les règles de circulation et à vérifier l’état des axes routiers avant tout déplacement, particulièrement dans les zones exposées aux crues et aux perturbations du trafic.