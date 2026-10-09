Les prix du poulet s’envolent au Maroc: les explications d’un professionnel

Les prix du poulet ont grimpé ce vendredi, dépassant les 20 dirhams le kilogramme, ce qui a suscité la colère des consommateurs.

selon un professionnel du secteur, cette augmentation pourrait être liée à la forte demande enregistrée durant l’été, notamment à l’occasion des fêtes et des mariages. Cet engouement aurait permis d’écouler les stocks accumulés dans les élevages. Et d’ajouter que cette demande a favorisé le retour à un cycle de production normal et le rétablissement de l’équilibre entre l’offre et la demande.

Dans plusieurs témoignages recueillis par Le Site info, de nombreux consommateurs ont déploré des hausses soudaines et récurrentes, sans explication claire sur leurs causes. Ils ont ainsi appelé les responsables du secteur à renforcer le contrôle des prix dans les marchés.

H.M.