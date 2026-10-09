Oncorad Group renforce sa gouvernance médicale avec une nouvelle direction stratégique

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de diversification de ses activités, Oncorad Group annonce la création d’une Direction des Affaires Médicales (Chief Medical Affairs Office), une fonction stratégique directement rattachée à la Présidence du Groupe.

Cette création s’inscrit dans une nouvelle phase de croissance d’Oncorad Group, marquée par l’ouverture de nouveaux établissements, l’élargissement de son offre de soins à de nouvelles spécialités médicales et chirurgicales, ainsi que le renforcement de sa présence sur le territoire national.

Une fonction stratégique pour accompagner le développement médical du Groupe

La Direction des Affaires Médicales aura pour principale mission d’accompagner la croissance des activités médicales d’Oncorad Group et de soutenir le développement de son réseau d’établissements de santé.

En complémentarité avec la Direction Médicale & Santé et en coordination avec les directions médicales des différents établissements, cette fonction s’articulera autour de quatre axes prioritaires :

Le développement de l’offre médicale

Le renforcement des partenariats médicaux

L’accompagnement de la croissance des établissements

La recherche et l’innovation

À travers cette organisation, Oncorad Group entend renforcer la coordination de son développement médical, favoriser les synergies entre ses établissements et accompagner la structuration d’une offre de soins multidisciplinaire.

Une fonction confiée à un médecin issu du Groupe

Pour porter cette nouvelle Direction, Oncorad Group s’appuie sur un profil interne : le Dr Hamza Samlali, oncologue-radiothérapeute exerçant au sein de Littoral Clinic Ain Diab depuis 2017, en prend la responsabilité.

Formé au CHU de Casablanca et aux Hospices Civils de Lyon, il est également titulaire d’un Master spécialisé en management et marketing de la santé de l’ISCAE et occupe les fonctions de secrétaire général adjoint de la Société Marocaine de Cancérologie.

La création de cette fonction accompagne l’évolution de l’organisation du Groupe, avec pour objectif de soutenir le développement de ses activités médicales et de renforcer la complémentarité entre ses différentes spécialités.

Elle s’inscrit dans l’ambition d’Oncorad Group de devenir un groupe hospitalier multidisciplinaire de référence au Maroc, fidèle à son engagement : « Rendre la médecine de demain accessible à tout Marocain. »

À propos d’Oncorad Group

Depuis 2000, Oncorad Group, fondé par Pr Redouane Samlali et Dr Omar Hajji, s’impose comme un pionnier de l’innovation médicale dans le secteur privé au Maroc.

Initialement dédié à l’oncologie, le groupe a progressivement évolué vers un modèle multidisciplinaire d’excellence en créant deux marques, Littoral Clinic dédié à l’oncologie et Oceanic Clinic pour le multidisciplinaire, intégrant les technologies les plus avancées afin d’améliorer le diagnostic, le traitement et le suivi des patients.

En 2023, Oncorad Group a franchi une nouvelle étape dans son développement avec l’entrée en capital de STOA et de Cap Mezzanine 3, renforçant ainsi sa capacité d’investissement et soutenant la poursuite de sa stratégie de croissance.

La synergie du groupe repose sur plusieurs disciplines médicales : imagerie de pointe, oncologie médicale, radiothérapie de dernière génération, réanimation et réanimation néonatale, chirurgie robotique, médecine nucléaire et autres spécialités, réunies autour d’équipements à la pointe de l’innovation.

Cette approche globale permet d’offrir une prise en charge personnalisée, plus rapide, plus précise et mieux coordonnée, avec une ambition claire : rendre la médecine de demain, accessible à tout marocain.