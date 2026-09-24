PAM: Samir Goudar réagit aux premiers résultats des élections (VIDEO)

Samir Goudar, dirigeant du Parti authenticité et modernité (PAM), a affirmé, dans la nuit de mercredi à jeudi, que sa formation était arrivée en tête des élections législatives, selon les données préliminaires recueillies par le parti.

S’exprimant depuis le siège du PAM à Rabat, où les responsables et les militants suivaient l’évolution du dépouillement, Goudar a indiqué que les résultats disponibles plaçaient le parti en première position à l’échelle nationale.

Cette annonce a suscité des scènes de joie parmi les personnes présentes au siège du PAM, où des youyous, des chants et des slogans ont accompagné l’arrivée progressive des résultats en provenance des différentes circonscriptions.

Ces données restent toutefois provisoires. Il faudra attendre l’annonce officielle du ministère de l’Intérieur pour connaître la répartition définitive des sièges et le classement des formations politiques à l’issue du scrutin du 23 septembre.

H.M.