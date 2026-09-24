Législatives 2026: ambiance de fête au siège du PAM (VIDEO)

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Une ambiance de fête règne, mercredi soir, au siège du Parti authenticité et modernité (PAM) à Rabat, où les dirigeants, militants et sympathisants suivent l’arrivée progressive des premiers résultats des élections législatives.

Des youyous et des slogans ont retenti dans les locaux du parti, tandis que les personnes présentes ont laissé éclater leur joie face aux premières tendances communiquées depuis plusieurs circonscriptions du Royaume.

Les images prises sur place montrent une forte mobilisation au siège du PAM, où responsables et militants attendent l’annonce officielle des résultats définitifs.

Ces scènes de célébration interviennent alors que les opérations de dépouillement se poursuivent et que les données disponibles demeurent provisoires, dans l’attente de leur confirmation par les autorités compétentes.

H.M.