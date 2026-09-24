Elections 2026: Mohamed Chaouki satisfait des premières tendances (VIDEO)

Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a affirmé que les premiers résultats des élections dans la circonscription de Boulemane étaient encourageants, précisant que les données disponibles plaçaient son parti en tête.

Dans une déclaration faite après la clôture du scrutin et le début du dépouillement, Mohamed Chaouki a indiqué que le RNI suivait les premières tendances avec « sérénité ».

Ces déclarations interviennent après la fin des opérations de vote pour les élections législatives. Le dépouillement a débuté dès la fermeture des bureaux, dans l’attente de la centralisation des procès-verbaux et de la proclamation des résultats officiels.

Dans le même contexte, la direction du RNI a tenu une réunion de haut niveau au siège du parti à Rabat, dès le lancement du dépouillement, afin de suivre le déroulement du processus électoral et l’arrivée des premiers résultats en provenance des différentes régions et provinces.

Présidée par Mohamed Chaouki, cette réunion a rassemblé plusieurs dirigeants du parti, des membres de son bureau politique, ainsi que des ministres et des parlementaires.

Étaient notamment présents Anis Birou, membre du bureau politique, Mohamed Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Amina Benkhadra, membre du bureau politique, Amine Tahraoui, ministre de la Santé et de la Protection sociale, ainsi que la députée Fatima Khair.

Cette réunion était consacrée à l’évaluation des premiers indicateurs recueillis sur le terrain et des taux de participation, ainsi qu’à la coordination avec les responsables régionaux et provinciaux du parti dans les différentes régions du Royaume.

H.M.