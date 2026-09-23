Législatives 2026: un taux de participation de 28,05% à 17 heures

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le taux de participation aux élections législatives générales pour l’élection des membres de la Chambre des représentants a atteint 28,05% à 17H00 au niveau national, indique le ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué, le ministère précise que les électrices et les électeurs continuent d’affluer, dans des conditions normales, vers les bureaux de vote dans les différentes régions du Royaume pour exercer leur droit de vote.

Conformément aux dispositions juridiques fixant l’heure de la fin du scrutin, l’opération de vote prendra fin à 19H00 dans l’ensemble des bureaux de vote mis en place au niveau national, conclut la même source.

S.L.