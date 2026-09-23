Résultats du PAM : Mehdi Bensaid confiant (VIDEO)

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Mehdi Bensaid, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a réagi aux premiers résultats des élections législatives, mercredi soir, à son arrivée au siège central de la formation politique.

Interrogé par les médias sur les premières tendances du scrutin et les résultats enregistrés par son parti, Bensaid s’est montré confiant, déclarant : « Il n’y aura que du bon».

Le responsable politique a toutefois préféré attendre l’annonce des résultats officiels avant de commenter en détail les performances du PAM dans les différentes circonscriptions électorales.

A noter que les dirigeants et cadres du parti ont progressivement rejoint le siège du PAM afin de suivre l’évolution du dépouillement et les résultats transmis depuis les différentes régions du Royaume.

H.M.