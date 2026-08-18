Espagne: trois blessés après une série de séismes à Grenade

Par LeSiteinfo avec MAP

Trois personnes ont été légèrement blessées à la suite de la série de séismes enregistrés mardi dans la province espagnole de Grenade, dont une mineure évacuée vers un établissement hospitalier, ont annoncé les autorités andalouses.

Le conseiller andalou chargé de la Présidence, de la Santé et des Urgences, Antonio Sanz, a indiqué que les services régionaux poursuivaient l’évaluation de la situation, tandis que l’Agence andalouse des urgences a reçu de nombreux appels provenant de plusieurs provinces de l’est de l’Andalousie, principalement de Grenade, de la capitale provinciale et de son aire métropolitaine.

Les autorités régionales ont annoncé la convocation, dans les plus brefs délais, du comité consultatif du plan d’urgence pour le risque sismique afin d’évaluer la situation et de renforcer les mesures de précaution, d’autoprotection et de prévention.

« Les séismes ne sont pas prévisibles, mais nous pouvons informer la population sur les comportements à adopter », a déclaré Antonio Sanz, précisant que les autorités maintiennent une coordination étroite avec les maires des communes concernées et ont mobilisé les techniciens des services d’urgence ainsi que des volontaires de l’Ordre des architectes pour évaluer les éventuels dégâts.

Par mesure de précaution, le Patronat de l’Alhambra a évacué les Palais nasrides et l’Alcazaba et suspendu les visites dans ces espaces, après les secousses ayant atteint une magnitude maximale de 4,7.

Selon les responsables du monument, le plus visité d’Espagne, les visites des Palais nasrides restent suspendues, tandis que celles du Partal et du Generalife se poursuivent normalement, les spécialistes continuant d’évaluer les conséquences des secousses sur le site.

S.L.