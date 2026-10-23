France: « C’est clairement un crime terroriste », souligne le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez

« C’est clairement un crime terroriste, c’est un acte extrêmement grave », a dénoncé le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez en déplacement à Trappes (Yvelines) vendredi, après qu’un homme a « abattu une personne et en a blessé cinq autres » dans la ville et à La Verrière.

Cinq policiers de la brigade anticriminalité (Bac) « ont interpellé l’auteur très rapidement » et « ont, très probablement – l’enquête le confirmera ou pas – interrompu ce périple meurtrier en cours », qui « aura duré un petit quart d’heure » et « qui a fait beaucoup de victimes », a ajouté le ministre à la presse.