France : voici quand aura lieu la prochaine élection présidentielle

Par LeSiteinfo avec MAP

La prochaine élection présidentielle en France aura lieu le 18 avril et le 2 mai 2027, a-t-on indiqué de source officielle.

Ces dates ont été adoptées lors d’un Conseil des ministres présidé, mercredi, par le Président français, Emmanuel Macron.

Elles ont été arrêtées par le ministère de l’intérieur après consultation des représentants de l’ensemble des partis politiques, selon un compte rendu du Conseil des ministres.

La date du dimanche 18 avril 2027 a été retenue pour l’organisation du premier tour et le 2 mai pour le second tour.

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française, les électeurs voteront le samedi pour tenir compte du décalage horaire, ajoute la même source.

En France, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois de manière consécutive.

L’élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le candidat obtenant la majorité absolue des suffrages exprimés étant élu.

S.L.