Tempête « Charles »: un mort et un blessé grave à Casablanca

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Un jeune homme de 25 ans a perdu la vie et une autre personne a été grièvement blessée, mercredi soir à Casablanca, après l’effondrement du mur d’un établissement scolaire dans le quartier Salmia. Le drame est survenu lors du passage de la tempête «Charles», dont les rafales ont atteint 100 km/h dans la métropole.

Les vents violents ont également provoqué d’importants dégâts matériels et privé plusieurs quartiers d’électricité, plongeant les habitants dans l’obscurité.

Ces coupures ont perturbé la circulation, avec des feux de signalisation à l’arrêt sur plusieurs axes, notamment au niveau du boulevard Al Qods, d’Anfa, de Californie et du centre-ville. Les automobilistes ont dû traverser des carrefours sans signalisation, dans des conditions rendues difficiles par les intempéries.

Les transports en commun ont aussi été touchés. La circulation du tramway et du busway a été interrompue, compliquant davantage les déplacements dans la capitale économique.

Rappelons que dans un communiqué, la Société Régionale Multiservices Casablanca-Settat (SRM-CS), a indiqué qu’ »un incident électrique, indépendant de la volonté de la SRM-CS, est survenu ce mercredi 11 novembre 2026 à 16h48, au niveau des lignes Très Haute Tension (HTB) relevant du réseau de transport d’électricité national de l’ONEE ».

« Cet incident, causé par les rafales de vent et orages qui sévissent dans la Région, a entraîné l’interruption de l’alimentation électrique de plusieurs postes sources de la SRM Casablanca-Settat, desservant plusieurs quartiers de Casablanca, notamment le centre-ville, Maârif, El Fida, Aïn Chock, Ben M’sick, Sebata, Sidi Othmane, Hay Hassani, ainsi que certaines zones de la province de Nouaceur dont Bouskoura, Ouled Azzouz et Dar Bouazza », précise la même source.

Et d’assurer que « dès le déclenchement de l’incident, la SRM Casablanca-Settat a immédiatement activé son dispositif de gestion de crise et mobilisé ses équipes, en coordination avec l’ONEE, afin d’engager les actions nécessaires pour le rétablissement du service ». Aussi, poursuit le communiqué, « des manœuvres ont été opérées sur le réseau Moyenne Tension de la SRM Casablanca-Settat pour limiter les impacts de l’incident ».

La Direction générale de la météorologie (DGM) avait émis un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange, faisant état de fortes pluies, parfois orageuses avec risque de grêle, ainsi que de puissantes rafales de vent dans 51 provinces du Royaume, dont la région de Casablanca.

H.M.