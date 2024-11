Moncef Belkhayat raconte l’histoire de Dislog Group à l’APD (VIDEO)

Vendredi 29 novembre, l’Association pour le Progrès des Dirigeants, APD Maroc, a reçu, au Hyatt Regency Casablanca, Moncef Belkhayat. Entrepreneur visionnaire et ancien ministre, Moncef Belkhayat a fait plonger l’assistance au cœur d’une success-story remarquable.

Il a raconté l’extraordinaire transformation de Dislog group, start-up locale en 2005, devenue un géant marocain et multinational, présent dans dix pays sur trois continents: l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

«Il vient un moment dans la vie d’un entrepreneur où le plaisir ne vient plus du fait de prendre, mais de celui de donner» a-t-il notamment expliqué à une audience attentive, amicale et enthousiaste. Cette matinée inspirante était riche en leçons de leadership, stratégies audacieuses et expériences concrètes.