Les supporters de l’AS FAR en colère après la défaite face au Raja

Au lendemain de la défaite de l’AS FAR face au Raja Casablanca (1-2), mercredi à Rabat, la frustration était encore vive chez les supporters. Plusieurs d’entre eux ont exprimé leur mécontentement sous la publication du club annonçant la mise en vente des billets pour le match contre le DHJ.

Dans les commentaires, les critiques portent autant sur le jeu proposé que sur les résultats. Certains supporters ont même annoncé qu’ils ne viendraient pas au stade dimanche pour la réception du DHJ, encore déçus par le revers dans le Clasico.

L’AS FAR aura l’occasion de réagir dès dimanche, à l’occasion de la 7e journée de la Botola. Le coup d’envoi de la rencontre face au Difaâ d’El Jadida est prévu à 18 heures au stade olympique de Rabat.

H.M.