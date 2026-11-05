Abdelkrim El Jinani peut-il devenir le premier choix du Raja ?

L’intérim d’Abdelkrim El Jinani pourrait durer plus longtemps que prévu. Chargé de prendre le relais après le départ de Paco Jémez, le technicien marocain a marqué des points en menant le Raja de Casablanca à la victoire face à l’AS FAR (2-1). Le Clasico a ouvert une possibilité au sein du club : celle de lui confier durablement l’équipe première.

Selon une source bien informée de Le Site info, El Jinani a convaincu la commission sportive de reconsidérer ses options. Alors qu’elle privilégiait jusque-là la piste étrangère, la commission est désormais prête à miser sur un technicien marocain qui connaît déjà le club. La décision dépendra des prochaines sorties des Verts. S’il confirme le résultat obtenu à Rabat, El Jinani pourrait être maintenu à son poste.

Le chantier dépasse la question de l’entraîneur. Le Raja cherche aussi à étoffer son staff et envisage de recruter un technicien marocain comme directeur sportif. Celui-ci serait amené à travailler aux côtés d’El Jinani si l’intérim se prolonge.

H.M.