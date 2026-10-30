Diphtérie au Maroc: qu’en est-il de la disponibilité du vaccin ?

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Rajaa Essahli a fait part de ses difficultés à trouver un vaccin contre la diphtérie pour ses enfants. Dans plusieurs stories publiées sur Instagram, l’actrice marocaine a exprimé son inquiétude et son souhait de les protéger contre cette maladie.

Contactée par Le Site info, une source affirme toutefois que le vaccin est disponible dans la plupart des hôpitaux publics.

Selon notre source, les équipes du ministère de la Santé sont mobilisées pour prévenir la propagation de la maladie. Elle évoque également le programme national de vaccination et l’importance, pour les familles, de vérifier les carnets de santé de leurs enfants afin de s’assurer que leurs vaccinations sont à jour.

Le ministère avait d’ailleurs diffusé un message de sensibilisation sur sa page Facebook, appelant les parents à compléter les doses prévues par le calendrier vaccinal : «Nos enfants nous sont confiés, et la vaccination protège leur santé. Vérifiez leur carnet de santé et veillez à compléter toutes les doses de vaccination conformément au calendrier adopté».

H.M.