Fonction publique : plus de 70.000 départs à la retraite prévus entre 2026 et 2030

Par LeSiteinfo avec MAP

Les départs à la retraite prévus pour la période 2026-2030 se chiffrent à 70.266 fonctionnaires civils de l’État, selon le rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année 2027.

Ces départs concernent essentiellement l’Éducation nationale et Préscolaire (28.012 fonctionnaires), l’Intérieur (15.945), la Santé (5.645), l’Enseignement supérieur (4.793), l’Économie et Finances (2.792) et la Justice (2.307), précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie, des Finances et de la Performance publique.

Ledit rapport révèle aussi que les départs à la retraite constituent le principal facteur de suppression des postes budgétaires puisqu’ils ont généré plus de 81% des suppressions effectuées au niveau des différents départements durant la période 2016-2026.

En effet, 61,9% des postes budgétaires supprimés au cours de cette période relèvent du département de l’Éducation nationale (121.048 postes), 12% de la Santé (23.492 postes), 7,1% l’Intérieur (13.855 postes), 4,9% de l’Enseignement supérieur (9.649 postes), 3,1% de l’Économie et des Finances (6.030 postes) et 2% de l’Agriculture (4.005 postes).

Par groupes d’échelles, les suppressions des postes budgétaires occupés par les cadres (échelles 10 et plus), le personnel d’exécution (échelle 6 et assimilés) et le personnel de maîtrise classé aux échelles 7 à 9 constituent respectivement 81,9%, 9,5% et 8,6% du total des suppressions effectuées entre 2016 et 2026.

S.L.