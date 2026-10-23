Immobilier: Anfa Realties lance la commercialisation de Renaissance Casa Anfa

Inspirée d’une époque iconique, pensée pour une vie contemporaine, Renaissance ouvre sa commercialisation avec des studios et des appartements de deux et trois chambres, au sein d’une résidence pensée dans l’esprit Art Déco.

Le groupe Anfa Realties annonce le lancement officiel de la commercialisation de Renaissance, son nouveau projet résidentiel situé dans le quartier de Casa Anfa, à Casablanca. Ce programme s’inscrit dans la continuité des réalisations du groupe, qui a livré près de 2 000 unités depuis sa création en 2006.

Une architecture affirmée, inspirée de l’Art Déco

Renaissance Casa Anfa puise son identité dans le vocabulaire architectural de l’Art Déco : façades blanches rythmées de balcons aux courbes généreuses et de ferronneries géométriques, dans une symétrie affirmée. Cette écriture, inspirée d’une époque iconique, est ici réinterprétée pour répondre aux exigences de la vie contemporaine : espaces optimisés, matériaux de haute qualité et prestations pensées pour le quotidien.

Des espaces pensés pour l’art de vivre

La résidence propose des studios, ainsi que des appartements de deux et trois chambres, pensés pour différents profils d’acquéreurs. Les futurs résidents bénéficieront d’un ensemble de prestations dédiées au bien-être : piscine, salle de sport et espaces extérieurs paysagers, dans un cadre sécurisé au cœur de l’un des quartiers en devenir de Casablanca.

Une localisation stratégique, au cœur de Casa Anfa

Renaissance Casa Anfa bénéficie d’un emplacement privilégié au sein de ce quartier en pleine transformation, appelé à devenir l’un des pôles résidentiels et d’affaires structurants de Casablanca. La résidence est mitoyenne de l’École Louis Massignon de Casa Anfa et se trouve à proximité immédiate du centre commercial Aeria Mall, offrant à ses futurs résidents un accès direct aux commerces, aux services et à une offre scolaire de premier plan, le tout à quelques minutes des grands axes de la ville. En choisissant d’y implanter Renaissance, le groupe Anfa Realties confirme son ambition de proposer des adresses à la fois architecturalement singulières et stratégiquement situées. « Avec Renaissance, nous voulions offrir à Casa Anfa une architecture qui ne se démode pas. L’Art Déco n’est pas ici un simple décor : c’est le fil conducteur de tout le projet, de la façade jusqu’aux espaces de vie. » – Anfa Realties

À propos du groupe Anfa Realties

Fondé en 2006, Anfa Realties est un promoteur immobilier basé à Casablanca et à Marrakech, avec près de 2 000 unités livrées à ce jour. Le groupe développe actuellement plusieurs programmes résidentiels dans la région casablancaise, dont Renaissance Casa Anfa, Les Villas d’Anfa (Dar Bouazza et Marrakech), Anfa Heaven (Ain Diab Extension)…