L’artiste Narjiss El Hallak annonce son divorce (PHOTO)

L’artiste marocaine Narjiss El Hallak a annoncé son divorce de son second mari, via la fonctionnalité « story » de son compte Instagram.

Elle a partagé une photo d’elle en compagnie de son ex-époux, dont elle a dissimulé le visage avec un cœur blanc, accompagnée du commentaire suivant : « Les fins sont une question de principes… et tout le monde n’en a pas. »

Elle a poursuivi en écrivant : « Adieu, compagnon de route. Tu as été un mari exemplaire, un ami fidèle et un père attentionné. Que Dieu t’aide à surmonter les épreuves, et qu’en me retirant de ta vie, ton cœur trouve enfin la paix en voyant tes filles. »

« Je te souhaite sincèrement tout le bonheur du monde. Un jour, tu me remercieras pour cette décision, car tu mérites vraiment d’être heureux. Je te promets que Rahma restera entre de bonnes mains. Tu resteras toujours le bon père de Rahma, et un ami loyal à mes yeux. Je ne parlerai de toi qu’en bien, et je n’oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Que Dieu t’accorde la joie, apaise ton cœur et te facilite la vie. », écrit Narjiss El Hallak.

Par ailleurs, Narjiss El Hallak a annoncé son retour à la création de contenu, à travers un nouveau concept qui alliera ses rôles d’actrice, de mère et d’influenceuse, comme elle l’a précisé dans une autre story.