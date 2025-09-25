La fille de l’artiste Najat Aatabou annonce officiellement son divorce (VIDEO)

Samia Dikouk, fille de l’artiste Najat Aatabou, a officiellement annoncé son divorce à travers une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Elle a précisé qu’elle avait tenu sa promesse en demandant le divorce lundi dernier, comme elle l’avait déjà indiqué dans une première vidéo, et qu’elle est désormais une femme divorcée après avoir signé les documents officiels.

Samia a expliqué qu’elle partageait cette étape avec ses abonnés par respect pour leur soutien constant, les remerciant chaleureusement. Elle a également adressé ses remerciements à son avocate Rachida Ahfoud et à Fatima Zahra.

Elle a tenu à exprimer sa gratitude envers toutes les personnes qui ont cru en sa sincérité, en son éducation et en ses principes. Elle a aussi rendu hommage à sa mère, qu’elle a qualifiée de « mère exceptionnelle », soulignant sa fierté et sa chance de l’avoir à ses côtés. Elle a enfin salué son frère Wadii, qui a été pour elle à la fois un frère et un père durant cette épreuve, affirmant tout son amour à son égard.

Il est à rappeler que le mariage de Samia Dikouk avait suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, après qu’elle a découvert que son mari s’était uni à une autre femme résidant aux Émirats, juste après leur nuit de noces, des photos de cette union ayant circulé en ligne. Cette situation l’avait poussée à demander le divorce.