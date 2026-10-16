WeCasablanca Festival : trois soirées musicales à la Place Rachidi

À l’occasion de la Fête de l’Unité, Casablanca Events & Animation transforme la Place Rachidi en un immense théâtre à ciel ouvert. Du 29 au 31 octobre, le WeCasablanca Festival invite le grand public à trois soirées de concerts entièrement gratuits pour célébrer la vitalité, la diversité et la créativité de la scène musicale marocaine.

Inscrit au cœur des célébrations nationales dédiées à l’unité et à l’intégrité territoriale du Royaume, ce rendez-vous rassemble habitants et visiteurs autour de valeurs de partage et de convivialité, affirmant le rôle central de la ville comme foyer culturel et lieu d’effervescence populaire.

Trois soirées, trois univers : la scène marocaine à l’honneur

La programmation du WeCasablanca Festival fera dialoguer différentes expressions de la musique marocaine, entre héritage et créations contemporaines. Trois soirées, trois ambiances et une même volonté : faire vivre la scène musicale nationale au plus près du public casablancais.

Le jeudi 29 octobre, les sonorités amazighes de Ribab Fusion ouvriront le festival, avant de laisser place à l’univers de Fehd Benchemsi & The Lalla, dont l’univers musical puise dans les rythmes et les influences gnaouies. Une première soirée placée sous le signe du dialogue entre patrimoine et réinterprétation contemporaine.

Le vendredi 30 octobre, le public retrouvera l’énergie de la musique populaire avec Hamza Senhaji, puis Statia viendra prolonger cette soirée qui met à l’honneur l’une des expressions les plus ancrées dans le patrimoine musical marocain.

Pour la soirée de clôture, le samedi 31 octobre, le festival fera place aux sonorités urbaines et pop avec Salim Cravata, avant que Rym Fikri ne vienne refermer cette édition avec son univers pop urbain, nourri d’influences musicales variées et de sonorités contemporaines.

À travers le WeCasablanca Festival, Casablanca Events & Animation poursuit son engagement en faveur de l’animation culturelle de la ville et de la mise en valeur de la création artistique marocaine. Avec une programmation accessible gratuitement, ce rendez-vous entend faire de la culture et de la musique un moment de rencontre partagé par tous les Casablancais et les visiteurs de la ville.