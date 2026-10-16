Le gasoil russe peut-il répondre aux besoins du Maroc ? Un expert répond

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El Houssine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, a relativisé la portée d’une éventuelle importation par le Maroc de 40.000 tonnes de gasoil russe, après la dérogation américaine concernant le commerce du pétrole russe.

Dans une déclaration parvenue à Le Site info, El Yamani explique que cette quantité couvrirait moins de trois jours des besoins du Royaume. Le Maroc consomme, selon lui, plus de six millions de tonnes de gasoil par an, soit environ 16.000 tonnes par jour et près d’un demi-million de tonnes par mois.

Le responsable syndical estime que la solution reste la reprise de l’activité de la raffinerie de Mohammedia. Il préconise de transférer ses actifs à l’État marocain par compensation des créances, en faisant primer la décision politique de l’État sur l’emprise économique des opérateurs.

À défaut, avertit-il, le Maroc restera dans une situation de vulnérabilité énergétique. Il estime que la hausse des prix des carburants continuera de peser sur le pouvoir d’achat des Marocains et de menacer les stocks énergétiques nationaux, au bénéfice des distributeurs dominant le marché marocain des produits pétroliers et des raffineurs de pétrole brut.

H.M.