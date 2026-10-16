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Alerte météo au Maroc: orages et fortes pluies dans plusieurs villes

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 octobre 2026 - 10:35
Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Avec des cumuls entre 20 et 30 mm, ces averses sont prévues de 14H00 à 22H00 dans les provinces de Guercif, Midelt, Al Hoceima, Taza, Driouch et Ifrane, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

S.L.

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