Alerte météo au Maroc: orages et fortes pluies dans plusieurs villes

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Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Avec des cumuls entre 20 et 30 mm, ces averses sont prévues de 14H00 à 22H00 dans les provinces de Guercif, Midelt, Al Hoceima, Taza, Driouch et Ifrane, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

S.L.