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Alerte météo au Maroc: orages et fortes pluies dans plusieurs villes
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Avec des cumuls entre 20 et 30 mm, ces averses sont prévues de 14H00 à 22H00 dans les provinces de Guercif, Midelt, Al Hoceima, Taza, Driouch et Ifrane, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
S.L.
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